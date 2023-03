Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230321 - 0346 Frankfurt - Niederrad: Verkehrsunfall nach Sprung auf Fahrbahn

Frankfurt (ots)

(th) Am Montag (20. März 2023) sprang ein Mann aus einem fahrenden PKW auf die Fahrbahn der B43. In der Folge kam es zu einem Verkehrsunfall. Der 32-jährige wurde leicht verletzt und in Gewahrsam genommen.

Der 30-jährige Fahrer des PKW war mit seinem 32 Jahre alten Bruder auf der linken der beiden Fahrspuren der B43 stadteinwärts unterwegs, als der Bruder zwischen dem Nordkreisel und dem "Deutsche Bank Park" plötzlich die Beifahrertür öffnete und während der Fahrt aus dem Fahrzeug auf die Fahrbahn sprang. Der 30-jährige Fahrer bremste sofort stark und blieb auf der linken Fahrspur stehen. Der Fahrer eines von hinten auf der rechten Fahrspur herannahenden Fahrzeugs erkannte den 32-jährigen Mann auf der Fahrbahn, wich aus und kollidierte dabei mit dem auf der linken Fahrspur stehenden PKW. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, wurde der 32-Jährige beim Sprung aus dem Fahrzeug leicht verletzt. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab sich vom Ort des Geschehens zu entfernen. Dabei touchierte er noch einen herannahenden Linienbus, bevor er über die Mittelleitplanke stieg und auf der B43 stadtauswärts flüchtete. Der 30-jährige Fahrer und Bruder des Mannes konnte ihn jedoch einholen und auf dem Standstreifen zu Boden bringen. Dort hielt er ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Streife fest.

Da sich herausstellte, dass der Mann unter Wahnvorstellungen litt, und zudem noch suizidale Absichten äußerte, wurde er widerstandslos in Gewahrsam genommen und in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell