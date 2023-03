Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230321 - 0345 Frankfurt-Nied: Angeblich Person mit Maschinenpistole

Frankfurt (ots)

(fue) Durch eine Zeugin wurde der Polizei am Montag (20. März 2023) gegen 23:30 Uhr mitgeteilt, dass sich in der Straße Schwedenpfad eine Person ihrem Haus nähere, die eine Tasche mit einer Maschinenpistole bei sich führe.

Die besagte Örtlichkeit wurde von starken Kräften angefahren. Diese konnten dort auch einen 48-jährgen Mann festnehmen, auf den die Personenbeschreibung der Zeugin zutraf. Dieser befand sich jedoch nicht im Besitz einer Waffe. Eine weiträumige Absuche nach der vermeintlichen Maschinenpistole verlief ebenfalls ohne Ergebnis.

Später sollte sich herausstellen, dass die Zeugin mit dem 48-Jährigen in der Vergangenheit eine Beziehung führte. Der 48-Jährige wollte die Frau in diesem Zusammenhang nochmals sprechen. Als ihm dies verweigert wurde, bedrohte er, noch immer auf der Straße stehend, einen in der Wohnung der Zeugin befindlichen 22-jährigen Mann mit dem Tode. Dieser teilte dann der Frau mit, dass der 48-Jährige angeblich eine Maschinenpistole mit sich führe, was diese wiederum der Polizei mitteilte. Damit nicht genug, warf der 22-Jährige noch ein Bügeleisen und eine Flasche aus dem Fenster nach dem 48-Jährigen, die diesen jedoch verfehlten.

Der 22-Jährige wird sich nun wegen des Vortäuschens einer Straftat, versuchter gefährlicher Körperverletzung und des illegalen Aufenthaltes in der Bundesrepublik zu verantworten haben. Der 48-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Bedrohung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell