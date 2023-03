POL-F: 230323 - 0350 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Kontrolle führt zu Drogenfund und Festnahme

Frankfurt (ots) - (fue) Am Dienstag (21. März 2023) klingelte es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr an der Wohnungstür einer 88-jährgen Dame in der Severusstraße. Nachdem der Unbekannte angegeben hatte, von der "Post" zu kommen, öffnete die Frau die Wohnungstür. Auf noch nicht bekannte Art wirkte der Täter auf die Frau ein, die daraufhin zu Boden ging ...

mehr