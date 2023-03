Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230323 - 0351 Frankfurt - Sachsenhausen: Geschwindigkeitskontrollen

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte aus dem Bereich Verkehrsüberwachung führten am gestrigen Nachmittag auf der Babenhäuser Landstraße Geschwindigkeitsmessungen durch. 30 Fahrzeuge und 6 motorisierte Zweiräder gerieten im weiteren Verlauf in die Kontrolle. Bei insgesamt 17 Fahrzeugen kam es zu Geschwindigkeitsverstößen. Die entsprechenden Bußgeldbescheide dürften in den nächsten Wochen nach Hause kommen.

Den unrühmlichen Spitzenreiter erwartet neben einem Bußgeld auch ein 1-monatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte. Er wurde mit 141 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell