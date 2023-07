Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Polizeihauptkommissar Dirk Bekermann in den Ruhestand verabschiedet

Cloppenburg/Vechta (ots)

Polizeihauptkommissar Dirk Bekermann, der seit 1996 für Sicherheit in der Über-8000-Seelen-Gemeinde sorgte, verlässt die Polizeistation Essen(Oldenburg) und zwar in den wohlverdienten Ruhestand.

Am 30. Juni 2023, wurde Dirk Bekermann durch Polizeidirektor Walter Sieveke in einer privaten Feier, in Anwesenheit seiner Weggefährtinnen und -gefährten, verabschiedet.

Walter Sieveke dankte ihm in diesem feierlichen Rahmen für seinen Dienst für die Bürgerinnen und Bürger und würdigte seinen unermüdlichen Einsatz. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünschte er ihm alles Gute.

Der in Nortrup geboren und aufgewachsene Stationer hatte seinen Grundlehrgang 1978 in Bad Iburg als Polizeiwachtmeister angetreten. Es folgte dann als erste Verwendung die Bereitschaftspolizei in Hannover, gefolgt u.a. vom Dienst im Polizeiabschnitt Delmenhorst 1981. Anschließend wurde er 1984 zum Polizeiabschnitt Cloppenburg versetzt.

1992 ging es dann in den Ermittlungsdienst und 1994 mit der Reform in den Kriminalermittlungsdienst. 1994 folgte außerdem ein erstes Hineinschnuppern in die Stationsarbeit in Essen (Oldenburg)- zunächst als Vertretung. Dieser Dienststelle blieb er dann bis zu seiner Pensionierung treu.

Auch wenn nun der Ruhestand ruft, bleibt er seiner Heimat aber erhalten, denn er wohnt schließlich in Essen (Oldenburg). Er wird die schöne Gemeinde an der Hase wohl lediglich nur auf Zeit für viele geplante Reisen verlassen. Die besten ReisepartnerInnen hat er mit seiner Frau, seinen drei erwachsenen Kindern und sechs Enkelkindern bereits an seiner Seite. Außerdem will er sich dem Radfahren und dem Schützenverein widmen.

