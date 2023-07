Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Ladendiebinnen flüchten

Am Montag, 3. Juli 2023, um 20.55 Uhr, steckten bislang unbekannte Diebinnen diverse Lebensmittel und Haushaltsartikel in einem Supermarkt der Böseler Straße in einen Kinderwagen und passierten den Kassenbereich. Als sie hier von einem Mitarbeiter angesprochen wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Das Diebesgut ließen sie zurück. Beide Frauen sollen ca. 20-25 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Eine Frau war klein und schmal, etwa 160cm groß und möglicherweise schwanger. Die zweite Frau war etwa 180cm groß und hatte eine korpulente Statur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 1. Juli 2023, 6.00 Uhr und Montag, 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ca. 1800 Liter Diesel aus den beidseitigen Dieseltanks einer Sattelzugmaschine. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit im Heideweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Stromkabel gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag, 1. Juli 2023, 12.00 Uhr und Montag, 3. Juli 2023, 7.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen Stromkabel von einer Baustelle im Hirseweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Löningen - Opferstock gestohlen

Am Sonntag, 2. Juli 2023, zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Holzschrank und entwendete einen darin gesicherten Opferstock der Kirche in der Alten Heerstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Bühren (Gem. Emstek) - Unerlaubter Umgang mit Abfällen

In der Zeit zwischen Freitag, 30. Juni 2923, 23.00 Uhr und Samstag, 1. Juli 2023, 1.00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Personen mehrere Altreifen und Fahrzeugschrott in der Umwelt im Bereich des Grenzweges entsorgt. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dieser Gegend festgestellt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Montag, 3. Juli 2023, zwischen 8.00 Uhr und 15.0 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen den Glaseinsatz einer Haustür in der Iltisstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 3. Juli 2023, um 15.00 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Halen auf der Halener Straße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er konnte zwar einen ausländischen Führerschein vorlegen, dieser hatte jedoch seine Gültigkeit verloren, da er bereits seit über sechs Monaten in Deutschland seinen Wohnsitz hat.

Ermke - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 3. Juli 2023, um 7.37 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Lastrup auf der Alten Brücke und kam nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund einer Straßenwölbung alleinbeteiligt nach links von der Straße ab und fuhr dort frontal gegen einen Baum. Der 21-jähriger Mann wurde leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 1. Juli 2023, gegen 16.10 Uhr, wollte ein 49-jähriger Autofahrer aus Bösel einen abgestellten, orangenen VW Polo im Heideweg passieren. Als sich der Böseler neben dem Polo befand, fuhr dieser plötzlich an und der Böseler musste nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet er in einen Straßengraben. Der VW Polo fuhr anschließend davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Höltinghausen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 3. Juli 2023, um 15.16 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Molbergen auf der Cloppenburger Straße in Richtung Cloppenburg. Vor der Auffahrt zur B72 wollte er nach links abbiegen. Dabei kollidierte er mit einer bevorrechtigten, entgegenkommenden 25-jährigen Autofahrerin aus Lindern. Beide Personen wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell