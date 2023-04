Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Westheim

Marsberg (ots)

Im Zeitraum vom 20.04.2023, 16:30 Uhr bis zum 21.04.2023, 13:15 Uhr kam es in Marsberg-Westheim zu zwei Einbruchsdelikten im Bereich der Kasseler Straße. Unbekannte Täter versuchten zwei abgelegen abgestellte Bauwagen aufzubrechen, was jedoch misslang. Mehr Erfolg hatten sie bei einer in der Nähe befindlichen Gartenlaube. Hier wurde Werkzeug entwendet. Hinweise an die Polizei Marsberg (02992 / 90200 3711). (Schl.)

