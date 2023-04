POL-HSK: Orangenes Auto gesucht

Hochsauerlandkreis (ots) - Marsberg: Im Montag gegen 00:10 Uhr ist ein Unbekannter in ein Haus in der Straße "Zur Egge" eingebrochen. Bewohner des Hauses wurden auf ungewöhnliche Geräusche aus dem Treppenhaus aufmerksam. Bei der Nachschau sahen sie, wie der Einbrecher flüchtete. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

