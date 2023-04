Marsberg (ots) - Am Montag gegen 17:30 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Brand im Gansauweg gerufen. In einem Reihenhaus ist ein Feuer ausgebrochen. Möglicher Brandort ist eine Sauna im Erdgeschoss des Gebäudes. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hat, soll das Haus am Dienstag von einem Brandermittler in Augenschein genommen werden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Laura Burmann Telefon: 0291 / 90 ...

