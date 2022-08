Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Finsterbergen-Landkreis Gotha (ots)

Die Heckscheibe eines BMW X3 wurde am Samstag, den 27.08.2022, gegen 19:00 Uhr in Finsterbergen durch Unbekannte zerstört. Das Fahrzeug war in der Spießbergstraße geparkt. Wer Feststellungen zu Personen in diesem Bereich gemacht hat oder die Tat gesehen hat wird gebeten sich bei der Polizei Gotha telefonisch (03621/781124) oder per Mail (id.lpi.gotha@polizei.thueringen.de) unter Angabe des Aktenzeichens (ST/0211877/2022) zu melden. (jk)

