Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geburtstagsfeier mit unliebsamer Überraschung

Gotha-Landkreis Gotha (ots)

In der Kleingartenanlage "Am Uelleber Ried" wurde ein Geburtstag gefeiert. So weit, so gut. Als aber mehrere, nicht eingeladene, Gäste hinzukamen entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, bei der zwei Personen verletzt wurden. Die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Streifenwagen. Kurze Zeit später konnte durch die umsichtig fahndenden Beamten eine Personengruppierung im Umfeld ausfindig gemacht werden, aus welcher die beiden Schläger ermittelt wurden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (jk)

