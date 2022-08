Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unterschlagenes Mobiltelefon nach Ortung wieder gefunden

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Nachmittag meldete sich eine 18 Jährige aus Bad Langensalza telefonisch bei der PI Arnstadt-Ilmenau. Die junge Dame hatte am Vormittag ihr Mobiltelefon im Wert von über 600 Euro im Bereich eines Einkaufszentrums am Mühltor in Ilmenau verloren.

Von zu Hause aus war es ihr möglich das Gerät zu orten, welches sich nun plötzlich in der Ilmenauer Hanns-Eisler-Straße befand. Durch einen eingesetzten Funkwagen konnte das Telefon, nachdem es aus der Ferne durch die Eigentümerin zum Klingeln gebracht wurde, in einer Mülltonne aufgefunden werden.

Das Telefon wurde an die glückliche Eigentümerin wieder übergeben.(tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell