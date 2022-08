LPI-GTH: Vereitelter Ladendiebstahl

Gotha (ots) - Heute, in der Zeit zwischen 06.40 Uhr und 07.25 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter eine Straßenbahnhaltestelle in der Bahnhofstraße. Der entstandene Sachschaden an der Glasscheibe sowie der Werbetafel beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0210635/2022) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

