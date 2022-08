LPI-GTH: Wer baggert so spät am Baggerloch

Gotha-Landkreis Gotha (ots) - In der Kleingartenanlage "Am Uelleber Ried" wurde ein Geburtstag gefeiert. So weit, so gut. Als aber mehrere, nicht eingeladene, Gäste hinzukamen entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, bei der zwei Personen verletzt wurden. Die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Streifenwagen. Kurze Zeit später konnte durch die umsichtig fahndenden Beamten eine Personengruppierung im ...

mehr