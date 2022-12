Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Raub und Diebstahl in Kirrlach - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zwei unbekannte Täter begingen am Donnerstag gegen 14:25 Uhr einen Raub in einer Tierarztpraxis in der Nördlichen Waldstraße in Kirrlach. Das Duo raubte einem Angestellten unter Androhung von Schlägen einen geringen Bargeldbetrag und floh dann in Richtung Bushaltestelle Waldpark.

Am selben Tag gegen 14:40 Uhr fielen zwei Männer bei einem Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum in Kirrlach auf. Auch sie konnten vom Tatort fliehen. Die Höhe ihrer Beute ist noch unbekannt.

Aufgrund übereinstimmender Personenbeschreibungen könnte es sich in beiden Fällen um dieselben Täter gehandelt haben. Zeugen beschrieben die beiden männlichen Verdächtigen als etwa 16-20 Jahre alt. Einer von ihnen trug seine Haare seitlich abrasiert zum Pferdeschwanz zusammengebunden und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Der zweite Täter trug einen grauen Pullover sowie eine ärmellose, schwarze Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07251 726200 mit dem Kriminialkommissariat Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Sabrina Kippenhan, Pressestelle Polizeipräsidium

