POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Taxifahrer wird von Fahrgast geschlagen

Karlsruhe (ots) - Ein noch unbekannter Täter erbeutete am Freitagvormittag bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Weingarten mehrere hundert Euro Bargeld. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der mutmaßliche Räuber gegen 09.45 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle am Ortsrand von Weingarten. Im Kassenbereich zückte der Unbekannte eine Schusswaffe und ...

