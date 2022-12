Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad-Mutschelbach/Pfinztal-Berghausen - Mehrere Einbrüche in Kircheneinrichtungen - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher hatten es auf drei Kirchengebäude in Karlsbad und Pfinztal abgesehen.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwochabend 19:30 Uhr und Donnerstagmorgen 09:30 Uhr versucht, eine Kirchentür in der Durlacher Straße in Mutschelbach aufzuhebeln. Nachdem dies missling, verschafften sich der oder die Täter über eine andere Tür Zutritt in die Kirche. Sie durchsuchten mehrere Schränke und stahlen nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld in Höhe von 30 Euro. Im selben Tatzeitraum wurde in eine Kirche in der Friedenstraße in Mutschelbach eingebrochen. Dabei kam Bargeld in bislang unbekannter Höhe abhanden. Durch die Taten entstanden Sachschäden in vierstelliger Höhe.

In Berghausen brachen Unbekannte zwischen Mittwoch um 15:00 Uhr und Donnerstag gegen 12:00 Uhr in eine Kirche in der Karlsruher Straße ein. Nachdem die Diebe die Eingangstür zur Sakristei aufgehebelt hatten, entwendeten sie die Schlüssel der Opferstöcke. Der Umfang des Diebesguts ließ sich im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend beziffern. Auch hier entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Nummer 07243 32000 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Sabrina Kippenhan, Pressestelle

