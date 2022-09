LPI-GTH: PKW ausgebrannt

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern, gegen 13.50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B88. Ein 85-jähriger Fahrer eines Renault von Richtung Reinhardsbrunn in Richtung Bad Tabarz. An einer Einmündung zur L1026 kollidierte der 85-Jährige mit seinem PKW mit einem 77-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Der 77 Jahre alte Mann wurde dabei leicht verletzt, das Kleinkraftrad war in der Folge des ...

