LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad

Ilmenau (ots) - In der Zeit zwischen dem 09. September, 15.00 Uhr und gestern, 16.20 Uhr betraten ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Täter widerrechtlich einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Ilmufer". In der Folge entwendeten der oder die Unbekannten ein Pedelec der Marke Cannondale samt Fahrradschloss. Das graue E-Bike vom Typ Habit 4 Nero Plus hat einen Wert von ungefähr 5.000 Euro. ...

