Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - 36-jähriger Mann von drei Unbekannten beraubt

Am Montag, 3. Juli 2023, gegen 4.00 Uhr, wurde ein 36-jähriger Mann in der Großen Straße von drei Unbekannten vom Fahrrad getreten und im weiteren Verlauf geschlagen und getreten. Im Anschluss entwendeten sie seine Geldbörse und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt. Zwei der drei Personen konnten durch das Opfer beschrieben werden. Einer der Männer soll klein und dünn gebaut gewesen sein und eine Glatze sowie einen kleinen/schmalen Bart gehabt haben. Ein weiterer Mann soll von kräftiger/dicker Statur sein. Er trug ein schwarzes Basecap, welches nach hinten gedreht war und ein schwarzes T-Shirt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl

Am Montag, 3. Juli 2023. 11.56 Uhr befuhr ein 83-jähriger aus Vechta mit einem Elektromobil die Oldenburger Straße in Vechta. Während der Fahrt entwendete eine unbekannte, männliche Person die im Korb befindliche Tasche samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl

Am 2. Juli 2023, zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Fahrradlicht sowie eine Tasche für ein Fahrradschloss von einem Fahrrad der Marke Stevens. Das Rad stand in der Lindenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 2. Juli 2023, 20.30 Uhr und Montag, 3. Juli 2023, 6.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Pegasus Premio Evo 10 aus der Wiesenstraße. Es stand dort in Höhe eines Einrichtungsgeschäftes. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 30. Juli 2023, und Samstag 1. Juli 2023, entwendeten bislang unbekannte Personen zwei verschlossen abgestellte Pedelecs der Marken Haibike Sduro Trekking 9.0 und Hercules Futura Sport. Die Räder standen auf einem Firmengelände in der Pariser Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 1. Juli 2023, 22.00 Uhr und Sonntag, 2. Juli 2023, 13.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein Kalkhoff Damenrad des Modells Image 1.B Move, welches verschlossen am Alten Oldenburger Platz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Dinklage - Automatenaufbruch

Am Montag, 3. Juli 2023, gegen 2.00 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter Täter zu einem freizugänglichen Kaffeeautomaten in der Schweger Straße und brach diesen auf und entnahm das Wechselgeld. Auch ein nebenstehender Softeisautomat wurde angegangen, jedoch konnte hier kein Geld erlangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Visbek - Einbruch

Von Samstag, 01. Juli 2023, 11.00 Uhr bis Montag, 03. Juli 2023, 11.45 Uhr brachen bislang unbekannte Personen im Uhlenkamp in ein Einfamilienhaus ein. Anschließend wurden die Räume durchsucht. Die Unbekannten entwendeten Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 0444595047-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Samstag, 01. Juli 2023, 09.00 Uhr bis Montag, 03. Juli 2023, 07.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen Beim Alten Flugplatz auf das Gelände eines Betriebes für Mess- und Prüfgeräte. Hier beschädigten sie mehrere Aluminium-Lamellen der Außenjalousie. Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Sonntag 2. Juli 2023, 05.53 Uhr bis Montag 3. Juli 2023, 10.00 Uhr zerstachen unbekannte Personen in der Friedrich-Kenkel-Straße je einen Reifen eines schwarzen VW Arteon und eines schwarzen VW Touran. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 1. Juli 2023, um 14.45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw vermutlich beim Parkvorgang einen Hyundai I20, welcher auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Keetstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

AM Montag, 3. Juli 2023, um 10.00 Uhr, fuhr eine 44-jährige Autofahrerin aus Cappeln auf der Bakumer Straße und musste im Verlaufe ihrer Fahrt verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihr fahrende 22-jährige Autofahrer aus Lohne fuhr daraufhin auf. Durch den Unfall wurden beide Personen leicht verletzt.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 3. Juli 2023, um 13.07 Uhr, wollte ein 41-jähriger Transporterfahrer im Tiefen Weg wenden und fuhr daher rückwärts. Hier konnte er einer nachfolgenden 38-jährigen Autofahrerin nicht ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Ein mitfahrendes Kind im Pkw der 38-jährigen Frau hatte durch den Unfall einen Schock.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 03. Juli 2023, 13.32 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Fahrrad die Bergstruper Straße und beabsichtigte in den Einmündungsbereich In den Tangen einzubiegen. Eine dort befindliche 56-jährige Pkw-Fahrerin kollidierte hier mit dem Fahrradfahrer, wobei der Fahrradfahrer stürzte und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Vechta - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Montag, 3. Juli 2023, 13.10 Uhr befuhr ein 75-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw den Füchteler Esch und beabsichtigte links in die Von-Elmendorff-Straße abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einer 60-jährigen Frau aus Vechta, die dem Pkw-Fahrer mit einem Pedelec entgegenkam. Bei dem Unfall wurde die Pedelec-Fahrerin schwerverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell