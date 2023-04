Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand eines Stromverteilerkastens

Mechernich-Kommern (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwoch (19. April) gegen 18.20 Uhr in der Severinustraße ein Stromverteilerkasten in Brand. Der Brand griff von diesem auf ein nebenstehendes Schweißgerät über. An den Geräten entstand Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell