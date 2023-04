POL-EU: Mit Heizpilz und Kabeln unterwegs - Festnahme

Schleiden (ots) - Ein Unbekannter gab sich am Montagnachmittag (17. April) am Telefon als falscher Polizeibeamter aus und forderte bei einer älteren Dame unter Vorhalt eines fingierten Sachverhaltes auf, Bargeld, Schmuck und die EC-Karte herauszugeben. Eine bislang unbekannte Person nahm die Gegenstände entgegen und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Beuteschaden (Schmuck und Bargeld) liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Tipps der Polizei: - Lassen Sie ...

mehr