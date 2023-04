POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

Weilerswist-Großvernich (ots) - Eine Anwohnerin wurde in der Nacht zu Samstag (1.30 Uhr) auf eine Person in ihrem Hinterhof in der Bremptergasse aufmerksam, die Gegenstände auf einer Regentonne ausbreitete. Die Anwohnerin schaltet das Licht ein, woraufhin die Person flüchtete. Die Gegenstände (u.a. Ausweispapiere) wurden zurückgelassen. Die Gegenstände konnten einem in der Nähe geparktem Pkw zugeordnet werden, in den offensichtlich eingebrochen wurde. Die Ermittlungen ...

