POL-EU: Diebstahl aus Kfz

Bad Münstereifel (ots) - Bislang Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum heutigen Montag (17. April) um 2.09 Uhr Zutritt zu einem Kiosk in der Josef-Jonas-Straße und entwendeten eine unbestimmte Menge an Zigaretten. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de ...

