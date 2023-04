Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Kiosk

Bad Münstereifel (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum heutigen Montag (17. April) um 2.09 Uhr Zutritt zu einem Kiosk in der Josef-Jonas-Straße und entwendeten eine unbestimmte Menge an Zigaretten. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

