Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbrecher steigen ins Gymnasium ein (Korrekturmeldung)

Voerde (ots)

Unbekannte sind in ein Gymnasium an der Straße Am Hallenbad eingebrochen. Um in das Gebäude zu kommen, schlugen sie das Fenster des Lehrerzimmers ein. Die Täter machten sich in der Zeit zwischen Freitag, 13 Uhr, und Sonntag, 13.50 Uhr, ans Werk. Ob sie etwas stahlen, ist noch unklar.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

In der vorherigen Pressemitteilung war versehentlich Kamp-Lintfort als Ortsmarke genannt worden. Tatort war jedoch Voerde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell