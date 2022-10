Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizisten nehmen Ladendieb fest

Moers (ots)

Erfolgreiche Arbeit: Polizisten haben einen 16-Jährigen vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen räuberischen Diebstahls. Der Jugendliche versuchte, am Samstag um 14.30 Uhr Kleidung aus einem Geschäft am Neumarkt zu stehlen. Als ein Mitarbeiter ihn festhalten wollte, schlug der Jugendliche um sich. Weitere Mitarbeiter kamen hinzu und drängten ihn in eine Umkleidekabine. Dabei wurde ein Beschäftigter leicht verletzt.

Als Polizisten den 16-Jährigen festnehmen wollten, beleidigte er sie und bespuckte einen Beamten. Die Polizisten durchsuchten seinen Rucksack, in dem sich Parfümflaschen befanden, die vermutlich aus einem vorherigen räuberischen Diebstahl stammten.

Ein Test ergab Hinweise darauf, dass der Dieb Alkohol konsumiert hatte. Zudem entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe.

Bereits gegen 14 Uhr war der Tatverdächtige in einem Geschäft an der Homberger Straße aufgefallen. Eine Mitarbeiterin beobachtete, wie er Parfümflaschen in den Rucksack steckte und aus dem Geschäft ging. Ein Zeuge hielt ihn vor dem Geschäft fest. Der 16-Jährige schubste ihn und flüchtete in Richtung der Straße Neuer Wall.

