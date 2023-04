Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Wohnung

Zülpich (ots)

Am Sonntagabend (16. April), zwischen 21.45 und 23 Uhr, verschafften sich drei bislang unbekannte männliche Personen Zutritt zu einem Einfamilienhaus einer 81-jährigen Dame in Zülpich.

Sie fesselten die Frau und bedrohten sie mit einem Messer und einer möglicherweise mitgeführten Waffe.

Nahezu jedes Zimmer wurde von den Einbrechern durchsucht. Im Rahmen der ersten Nachschau konnte festgestellt werden, dass Schmuck sowie eine alte Geldmünze in Höhe eines mittleren vierstelligen Euro-Bereichs gestohlen wurden. Außerdem fanden die Räuber Bargeld im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Vor ihrer Flucht entfesselten sie ihr Opfer, drohten ihr noch einmal deutlich mit Gewalt gegen das Leben, falls sie die Polizei alarmiere und flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung.

Bei den Tätern handelt es sich um drei männliche Personen, wobei zwei Männer ca. 180 Zentimeter groß und der dritte Mann deutlich kleiner gewesen sein soll. Alle drei Männer sollen schwarze Bekleidung, schwarze Mützen/Kappen sowie Sturmhauben getragen haben.

Sie sollen um die 30 Jahre alt gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat Beobachtungen gemacht? Wer hat am Sonntagabend verdächtige Personen oder Feststellungen im Bereich Düsseldorfer Straße / Siebengebirgsstraße-Nemmenicher Straße / Neusser Straße-Krefelder Straße / Römerallee in Zülpich gemacht?

Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-510 oder 02251 / 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell