POL-DA: Mörfelden: Einbruch in Handyladen/Zeugen gesucht

Riedstadt (ots) - Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nußallee geriet zwischen Freitagmittag (22.07.) und Samstagmittag (23.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich über ein aufgehebeltes Fenster Zugang in die Räumlichkeiten im Hochparterre und durchwühlten anschließend die Wohnräume. Ihnen fielen unter anderem Geld, Goldbarren und Münzen sowie ein Laptop in die Hände. Wer ...

