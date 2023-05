Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von E-Scooter

Zweibrücken (ots)

Zeit: 28.05.2023, 16:00 Uhr - 28.05.2023, 20:55 Uhr Ort: Zweibrücken, Bleicherstraße

Am 28.05.2023, gegen 16:00 Uhr, stellte der Geschädigte seinen E-Scooter in der Bleicherstraße in Zweibrücken ab und sicherte diesen an einem Fahrradständer mittels Fahrradschloss. In genanntem Zeitraum wurde das Schloss durch bisher unbekannte Täter aufgebrochen und der E-Scooter entwendet. Der Wert des entwendeten E-Scooters, Marke Xiaomi, Modell 4Pro, dürfte bei ca. 800 Euro liegen. |pizw Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell