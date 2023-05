Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Flüchtige Diebe aus Frankreich

Dahn (ots)

Am gestrigen Samstag, den 27.05.2023, gegen 16:00 Uhr, entwendeten 2 unbekannte männliche Täter Einkaufswaren aus dem SBK-Supermarkt in Dahn. Die noch unbekannten Täter verließen hierbei den Kassenbereich mit zwei gefüllten Einkaufstüten, ohne die Ware zu bezahlen. Laut Zeugenangaben stiegen die flüchtigen Männer daraufhin in einen grünen Renault Laguna mit französischem Kennzeichen und fuhren in Richtung der B427 nach Dahn-Reichenbach davon. Eine eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen PKW verlief zunächst ohne Erfolg. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte jedoch das Kennzeichen abgelesen und ermittelt werden. Die grenzüberschreitenden Ermittlungen mit den französischen Behörden dauern derzeit noch an. Zur genauen Schadenshöhe kann momentan noch keine Aussage getroffen werden. //pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell