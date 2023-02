Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Vierstelliger Bargeldbetrag bei Einbruch in Café entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Zwischen Sonntag (05.02.) 17:00 Uhr und Montag (06.02.) 09:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Café in der Buchmühlenstraße ein. Die Gaststätte befindet sich unmittelbar in der Innenstadt in Nähe der Fußgängerzone.

Unbekannte Täter versuchten augenscheinlich zunächst eine Tür am Anbau des Cafés aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, warfen sie die Scheibe der Tür mit einem Pflasterstein ein.

In der Gaststätte im Untergeschoss wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Im Obergeschoss durchbrachen die Täter gewaltsam eine Brandschutztür und durchsuchten die dahinter liegenden Räumlichkeiten ebenfalls nach Wertgegenständen.

Insgesamt wurde eine vierstellige Summe Bargeld aus mehreren Geldkassetten entwendet. Die Beschädigungen am Fenster und an der Brandschutztür werden auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat eine Spurensicherung veranlasst. Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell