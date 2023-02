POL-RBK: Rösrath - Täter hebeln Terrassentür auf und durchsuchen Wohnhaus nach Beute

Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Montag (06.02.) ist es zwischen 15:30 und 20:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Ferrenbergstraße in Heidkamp gekommen. Unbekannte sind durch Aufhebeln eines Küchenfensters in ein Einfamilienhaus eingedrungen und haben sämtliche Räume durchwühlt. Sie entwendeten bei ihrer Tat mehrere hundert Euro Bargeld. Die ...

