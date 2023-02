Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Bargeld bei Tageswohnungseinbruch gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Montag (06.02.) ist es zwischen 15:30 und 20:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Ferrenbergstraße in Heidkamp gekommen. Unbekannte sind durch Aufhebeln eines Küchenfensters in ein Einfamilienhaus eingedrungen und haben sämtliche Räume durchwühlt. Sie entwendeten bei ihrer Tat mehrere hundert Euro Bargeld.

Die alarmierte Polizei nahm eine Strafanzeige auf und forderte den Erkennungsdienst an, um eine Spurensicherung durchzuführen.

Wer verdächtige Personen im Umfeld des Tatortes beobachtet hat, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

