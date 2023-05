Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bekifft, ohne Führerschein und auf geklautem Roller unterwegs

Münchweiler a.d. Rodalb (ots)

Am Sonntag, 28.05.2023 gegen 02.58 Uhr, wurde ein 15-Jähriger auf der Ortsumgehung Münchweiler, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Verkehrsteilnehmer hatten zu-vor bei der Polizei gemeldet, dass dort ein Roller eine Panne hatte. Bei ihm konnte ein deutlicher Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt werden. Ein durchgerührter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme räumte er weiter ein, den Roller vor der Panne gefahren zu haben, was auch von der Sozia bestätigt wurde. Da auch Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln vorlag, wurde ein Drogen Vortest durchgeführt. Dieser zeigte eine positive Reaktion auf Cannabis und Methamphetamin. Ferner ergab eine Überprüfung des Rollers, dass dieser am 27.05.2023 in Pirmasens entwendet wurde. Im Anschluss an die Maßnahmen vor Ort, wurde der Beschuldigte zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe durch den Arzt entnommen wurde. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren wegen Diebstahl, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. lpips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell