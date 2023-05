Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bekifft mit dem E Scooter unterwegs

Pirmasens (ots)

Am Samstag, 28.05.23 gegen 16.55 Uhr, wurde die 30-Jährige Fahrerin eines E Scooters in der Bahnhofstraße einer Verkerhskontrolle unterzogen. Sie gab gegenüber der Streife an, dass sie starke Schmerzmittel genommen habe. Nachdem ihr ein Betäubungsmitteltest angeboten wurde, gab sie zu, dass sie Cannabis konsumiert hatte. Der durchgeführte Test belegte die Einnahme. Im Anschluss wurde ihr auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der E Scooter wurde ihrer Freundin übergeben. Auf die Fahrerin kommt nun ein Ver-fahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sowie der Besitz von Cannabis zu.|pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell