Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen vermutlich zwei bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Schuckertstraße in Rutesheim ein. Gewaltsam verschafften sie sich über eine Türe Zutritt zur Lagerhalle und zu weiteren Räumlichkeiten, die sie in der Folge durchsuchten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten Rutesheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Tel. 07152 999100, zu melden.

