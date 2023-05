POL-PDPS: Verbotswidriges Wenden auf der Autobahn führt zum Verkehrsunfall

Pirmasens (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 24.05.23, 14.30 Uhr bis Freitag, 26.05.23, 10.00 Uhr, wurde das Fahrzeug des 53-Jährigen Geschädigten vor dem Anwesen Blocksberg-straße 26 (Kneipe "Grüne Laterne") in Pirmasens beschädigt. Dieses wurde zuvor am Fahrbahnrand abgestellt. Am Kotflügel vorne links konnte ein Lackschaden festgestellt werden, welcher augenscheinlich von einem anderen Fahrzeug stammt. Ein noch ...

