POL-PDPS: Körperverletzung nach Streit auf dem Kienholzfest

Pirmasens (ots) - Am Samstag, 27.05.2023 gegen 22.20 Uhr werden in der Rodalber Straße zwei unbekannte Täter von einer Zeugin dabei beobachtet, wie sie das Lenkradschloss eines Rollers knacken, welcher vor dem Anwesen Rodalber Straße 45 in Pirmasens abgestellt war. Anschließend schoben die beiden den Roller in die Glockenstraße, wo der dritte unbekannte Täter auf sie wartete. Hier versuchten sie den Roller kurzzuschließen, was jedoch misslang, da eine Zeugin den ...

