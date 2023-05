Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rollerdiebstahl

Pirmasens (ots)

Am Samstag, 27.05.2023 gegen 22.20 Uhr werden in der Rodalber Straße zwei unbekannte Täter von einer Zeugin dabei beobachtet, wie sie das Lenkradschloss eines Rollers knacken, welcher vor dem Anwesen Rodalber Straße 45 in Pirmasens abgestellt war. Anschließend schoben die beiden den Roller in die Glockenstraße, wo der dritte unbekannte Täter auf sie wartete. Hier versuchten sie den Roller kurzzuschließen, was jedoch misslang, da eine Zeugin den Tätern zurief. Diese führen zwei weitere Roller mit sich. Die beiden Roller waren jeweils mit einer Person besetzt und flüchten auf diesen Richtung Sommerwald. Der dritte Täter schob den entwendeten Roller Richtung Sommerwald. Die Örtlichkeit wurde hieraufhin umgehend durch zwei Streifen angefahren. Eine Nahbereichsfahndung verlief allerdings ohen Erfolg. Bei den Tätern soll es sich laut der Zeugin um 3 Jugendliche gehandelt haben. Die Polizei Pirmasens bittet um Hinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de.|pips

