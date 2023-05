LPI-J: Zaun entwendet

Weimar (ots) - Ein VW Golf und ein Audiparkten gegen 07:30 Uhr am Friedensplatz in Bad Berka. Als der 74-jährige Golf-Fahrer den Parkplatz verließ, touchierte er mit der rechten Fahrzeugseite den parkenden Audi. Er nahm an, dass ein Zettel an dem beschädigten Fahrzeug reichen würde und verließ im Anschluss unerlaubt den Unfallort. Anhand des Zettels konnte er später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden von jeweils 1.500 ...

mehr