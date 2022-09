Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer fährt über die rote Ampel und verursacht einen Verkehrsunfall

Am 21.09.2022 gegen 11:30 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Fahrrad den Fahrradweg an der Wormser Landstraße in Richtung Waldseer Straße. An der Ampel der Kreuzung Viehtriftstraße überfuhr er das Rotlicht und touchierte ein von rechts kommendes, über das Grünlicht fahrendes Fahrzeug. Der Radfahrer kam zu Fall, verletzte sich jedoch nicht. Am PKW entstand ein Streifschaden in Höhe ca. 1000 Euro. Bei dem Radfahrer konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Zudem zeigte er drogentypische Auffallerscheinungen. Da der Radfahrer sich äußerst aggressiv gegenüber den Beamten und Unfallzeugen zeigte, musste er gefesselt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

