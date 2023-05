Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen

Hauenstein (ots)

Am gestrigen Samstag, den 27.05.2023, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 08:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter den Geldbeutel einer 81-jährigen Geschädigten, die sich zum Einkaufen im Netto-Markt in Hauenstein befand. Neben einer kleineren Summe an Bargeld entwendeten die flüchtigen Täter auch die EC-Karte und den Personalausweis der Geschädigten. Die Polizei weist nochmals daraufhin, Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt in den Einkaufswagen abzulegen. Diese sollten besser eng an der eigenen Person getragen werden, um einen möglichen Diebstahl vorzubeugen. //pidn

