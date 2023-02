Ludwigsburg (ots) - Da eine 36-Jährige ihren Transporter nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen sicherte, setzte sich das Fahrzeug am Mittwoch gegen 12:45 Uhr in der Straße "Kalkgraben" in Mundelsheim selbständig in Bewegung. Die Fahrerin hatte ihr Fahrzeug kurz verlassen und hierbei mutmaßlich weder einen Gang einlegte noch die Handbremse angezogen. Aus diesem Grund rollte der Transporter die absteigende Straße ...

mehr