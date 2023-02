Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Transporter macht sich selbständig

Ludwigsburg (ots)

Da eine 36-Jährige ihren Transporter nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen sicherte, setzte sich das Fahrzeug am Mittwoch gegen 12:45 Uhr in der Straße "Kalkgraben" in Mundelsheim selbständig in Bewegung. Die Fahrerin hatte ihr Fahrzeug kurz verlassen und hierbei mutmaßlich weder einen Gang einlegte noch die Handbremse angezogen. Aus diesem Grund rollte der Transporter die absteigende Straße hinunter. Hierbei kollidierte das Fahrzeug zunächst mit einem geparkten Lkw und anschließend mit einer Mauer eines Wohnhauses. Durch die Kollision verkeilte sich der Transporter so, dass das Fahrzeug mit einem Abschlepper herausgezogen werden musste. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 17.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

