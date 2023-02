Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Neustadt i. H.

Kastenwagen fährt auf Polo auf und flüchtet

Lübeck (ots)

Am Montag (30.01.2023) kam es an der Autobahnanschlussstelle Neustadt Mitte vor der Einmündung An der Bundesstraße (L309) zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich über die Unfallfolgen zu vergewissern. Die Polizei Neustadt sucht nun nach Zeugen.

Etwa gegen 09:20 Uhr fuhr eine 50-jährige Neustädterin mit ihrem VW Polo auf der Autobahn 1 in Richtung Norden. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 47-jährige Frau, ebenfalls aus Neustadt. Die Damen fuhren an der Abfahrt Neustadt/Mitte ab und hielten vor der Einmündung zur Landesstraße 309 (An der Bundesstraße). Gerade, als die 50-Jährige nach rechts in Richtung Neustadt losfahren wollte, fuhr ein weißer Kastenwagen hinten auf den Polo auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo in den Kreuzungsbereich geschoben. Statt sich jedoch um die Unfallfolgen zu vergewissern und seine Personalien zu nennen, machte sich der Verursacher in Richtung Neustadt aus dem Staub. Zwar blieben die Frauen unverletzt, jedoch entstand an dem Polo erheblicher Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Das flüchtige Fahrzeug ist ähnlich eines Typ Caddy mit einem Kennzeichen aus Eichsfeld (EIC). Der weiße Wagen trug eine schwarze Firmenaufschrift an der Seite. Der männliche Fahrer wurde beschreiben mit dunklen, kurzen Haaren, vermeintlich blauer Oberbekleidung und auf 25 bis 35 Jahre alt geschätzt. Außerdem soll der Mann eine Zigarette geraucht haben.

Wer Hinweise auf das Fahrzeug und oder den Fahrer geben kann, oder auch den Unfallhergang beobachtet hat, wird gebeten, Kontakt zum Polizeirevier in Neustadt unter der Rufnummer 04561-6150 oder per Mail an neustadt.pr@polizei.landsh.de aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell