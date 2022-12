Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Am Sonntag (25.12.2022) ereignete sich gegen 11:50 Uhr im Petersberger Ortsteil Steinhaus ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die 23-jährige Fahrzeugführerin aus Petersberg befuhr mit einem Pkw Peugeot 206 die Steinhäuser Straße in Richtung Ortsmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Audi A3. Die Unfallverursacherin und der 33-jährige Audifahrer, der ebenfalls aus Petersberg kommt, wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell