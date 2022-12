POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a. d. F.

Fulda (ots) - Bad Hersfeld - Am Samstag, den 24.12.2022, gg. 10:10 Uhr, befuhr ein 72 jähriger Bad Hersfelder mit seinem Pedelec die Hünfelder Straße in Richtung Carl-Benz-Straße und fuhr hierbei in den dortigen Kreisverkehr ein. Ein 22 jähriger Mann aus Bebra befuhr mit seinem PKW Opel Meriva die Carl-Benz-Straße in Richtung Hünfelder Straße. Im Bereich des Kreisverkehrs übersah der PKW Fahrer den ...

