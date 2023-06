Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Grünstadt (ots)

Am 26.06.2023 gegen 00:14 Uhr wurde ein 62-jähriger Fahrer eines VW in der Daimlerstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Test ergab einen Wert von 2,13 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

