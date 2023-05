Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierte Autofahrerin verliert Kontrolle über ihren PKW und fährt durch Holzzaun auf eine Wiese

Hagen (ots)

Eine 33-jährige Autofahrerin verlor in der Nacht von Sonntag (28.05.2023) auf Montag in Haspe unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Während einer Streifenfahrt wurden Polizeibeamte, gegen 01:00 Uhr, in der Tückingstraße auf den MINI Cooper der Hagenerin aufmerksam. Dieser stand auf einer Wiese abseits der Fahrbahn und hatte zuvor offensichtlich einen Holzzaun durchbrochen. Die 33-Jährige saß auf dem Fahrersitz und stieg aus, als sie die Beamten sah. Diesen fiel sofort auf, dass es ihr schwer fiel, das Gleichgewicht zu halten. Außerdem nahmen die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau wahr. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über 1 Promille an. Als die Beamten die 33-Jährige zum Unfallhergang befragten, sagte sie, dass sie in Richtung Wolfskuhler Weg über die Tückingstraße gefahren ist und im Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Auto verloren hat. Die Hagenerin musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten stellten ihren Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

